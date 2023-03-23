

وقّع الأولمبياد الخاص الكويتي مذكرة تفاهم مع الأولمبياد الخاص العماني للتعاون المشترك لدعم وتطوير الخدمات والأنشطة والبرامج للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والنمائية في البلدين.



وبهذه المناسبة، أعربت المديرة الوطنية للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي عقب توقيع المذكرة مع المدير الوطني للأولمبياد الخاص العماني محمد الراشدي، عن سعادتها بتوقيع المذكرة لدعم وتعزيز التعاون مع التجربة العمانية المميزة والعمل معا لتمكين لاعبي الأولمبياد الخاص في المجتمع من خلال الرياضة وبرامج المبادرات والرعاية الصحية، والتنسيق والإعداد للاستحقاقات الإقليمية والدولية لاسيما دورة الألعاب العالمية التي تقام في برلين يونيو المقبل.



وأوضخت أن المذكرة تناولت آلية التعاون في التدريبات والمنافسات الرياضية المعتمدة من قبل الأولمبياد الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذ البرامج التدريبية للمدربين والحكام والإداريين وتوفير الدعم الفني للمتطوعين، والتعاون الثنائي لتأسيس فرق لإقامة ألعاب موحدة والعمل المشترك لتطوير البرامج الموازية للبرنامج الرياضي كبرامج الصحة الشاملة والمبادرات والقيادة والعديد من البرامج التي من شأنها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، بالإضافة إلى دعم توطين المعرفة من خلال دورات لصقل الكوادر والكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الأبحاث وتفعيل مشاركة مؤسسات الدولة في الدراسات التي تخدم توفير خدمة ذات جودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدين.