أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تنظيم النسخة العاشرة من المسابقة السنوية لتلاوة القرآن الكريم المخصصة لعملاء «بيتك» دون 25 سنة، تحت عنوان «قراء بيتك»، بجوائز قيمة، في الفترة من 27 الى 28 الجاري، احتفالا بشهر رمضان المبارك، وتأكيدا على دور «بيتك» الاجتماعي وبما يتناسب مع روح وطبيعة الشهر الفضيل، شهر القرآن وتلاوته، وسعيا لتعظيم قيمة وفضيلة حفظ كتاب الله وتلاوته، وتكريم النابغين في التلاوة من أبناء الكويت والمقيمين على أراضيها من عملاء «بيتك». وسيتم التواصل مع المشاركين الذين تنطبق عليهم الشروط لتحديد وقت التسميع الخاص بهم، وقد تحدد أن يكون التسميع بشكل عام في المسجد الكبير خلال يومي 27 و28 الجاري، وفق جدول الأعمار والفئات، وذلك من بعد صلاة التراويح مباشرة، حتى الساعة 11 مساء. وتستقطب المنافسات، في المسابقة التي ينظمها «بيتك» للعام العاشر على التوالي، أعدادا كبيرة من حفاظ وقراء كتاب الله، حيث تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد آخر، مدعومة بأن «بيتك» كان أول من بادر بتنظيم هذه المسابقة، بالاضافة الى توافر العديد من المكونات القيمة الى تعزز أجواء المنافسة وتحفز المتسابقين، ومن أهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم.



وتنظم المسابقة لفئتي الذكور والإناث بشكل منفصل، وتشمل الجوائز 40 فائزا وفائزة، وتوزع الجوائز على الفائزين الذين سيتم اختيارهم من بين المتقدمين في نهاية المسابقة التي تكون بتلاوة سور من أجزاء معينة، حسب ما يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم، وستتم تغطية فعاليات المسابقة من خلال صفحات ومواقع «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي.