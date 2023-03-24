أجواء ساحرة تأخذك برحلة رمضانية فاخرة تحتضن دفء الشهر الفضيل لنتشارك لحظات فريدة وبهجة جمعة العائلة والأصدقاء في الخيمة الرمضانية لفندق سانت ريجيس الكويت، حيث تستقبلكم الخيمة الماسية التي ازدانت ببهاء لتنقلكم الى أجواء رمضانية تحبونها، صممت مع باقة متنوعة من التجارب الأصيلة لوجبات الإفطار التقليدية وقوائم الغبقة والسحور الغنية، حيث اجتمع فريق الطهاة وأعدوا كل ما لذ وطاب من قوائم الطعام التي تحاكي جميع الأذواق، لاسيما أنواع الحساء والسلطات الغربية منها والشرقية والمازات التقليدية بكل أشكالها وأشهى المأكولات الساخنة والطبخ العربي الفاخر والقوزي بالمكسرات التي تتنوع على مدار أيام الشهر الفضيل.

هذا، وللطهي الحي محطات عديدة تأسر راغبيها، وكما للحلويات الرمضانية حصة كبيرة بأنواعها الشرقي والغربي والمحضرة أمام روادها ولتجربة رمضانية مميزة ركن خاص بالمشروبات الرمضانية المنعشة واستراحة للشاي والقهوة والشيشة بالإضافة إلى أجواء الغبقة الرمضانية والتي تقدم على أنغام الموسيقى الحية المتنوعة من مقطوعات تجعل من أمسياتكم ذكرى جميلة بنكهة فاخرة.

وفي الشهر الكريم يبدع كبار الطهاة بإعداد أفخم قوائم الطعام المحضرة وبخيارات عديدة وأطباق عريقة، حيث يقدم مطعم الحمراء أطيب المأكولات العالمية من اختياركم على الإفطار، الغبقة والسحور بجلسات حول المسبح ويرحب بكم المقهى الإنجليزي يوميا للاستمتاع بأجوائه الفاخرة ومذاق النكهات الأصلية للشاي والوجبات الخفيفة من المغرب حتى الساعة الواحدة صباحا.

أما فندق فوربوينتس شيراتون الكويت فيستقبلكم خلال الشهر المبارك في بيتزاريا لاماما التي تتميز بتشكيلة فريدة من المقبلات الغنية والأنتيباستي والباستا الشهية والبيتزا المحضرة من المكونات المخبوزة على الحطب خلال الإفطار والسحور.