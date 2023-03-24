بين صفحات مساعيها المخلصة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، شاركت كيدزانيا الكويت في «حدث الكويت للاستدامة» الذي أقيم في «مروج» من 9 حتى 11 الجاري، حيث قامت بالتعليم الترفيهي للأطفال وما مصادر الطاقة المتجددة، كجزء من «مبادرة تغير المناخ»، وبرنامج من أجل عالم أكثر إخضرارا، داخل كيدزانيا.



وقد سمحت هذه المشاركة لكيدزانيا الكويت بتثقيف الأطفال عبر تجربة التعامل مع مصادر الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتشغيل المولدات المختلفة، وإعادة تدوير المواد بهدف تجنب انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة وتقليل البصمة الكربونية، من أجل «عالم أفضل».



ودعماً لشريكنا شركة «الساير القابضة»، قامت كيدزانيا الكويت باستضافة مسابقة صغيرة للأطفال، حيث عملوا كفريق على بناء برج لصناديق موسومة بعنوان «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة» بما يعلمهم قيمة كل هدف، في جعل العالم مكانا أفضل وأكثر أمانا وصحة.



وفاز أسرع فريق بهدايا من شركة الساير، ويهدف هذا النشاط إلى تعزيز العمل الجماعي باعتباره جوهر النجاح في إنقاذ كوكبنا، وتمكين الأطفال ليصبحوا أوصياء هذا العالم الذين سيهتمون بكوكبنا.



ورسالة كيدزانيا الكويت للجميع هي «من المهم إجراء تغييرات في نمط حياتنا ونقل هذه الرسالة إلى الأطفال، لتوسيع مداركهم حول معنى الاستدامة».