مفرح الشمري



وسط أجواء جميلة، احتفلت فرقة المسرح الشعبي بعروضها الفائزة في المهرجانات المحلية والدولية، وذلك بحضور رئيس فرقة المسرح الشعبي د. نبيل الفيلكاوي والمسؤولين في مجلس ادارة فرقة المسرح الشعبي.



الحفل احتضنه المبنى الجديد للفرقة وشهد تكريم فريق عمل مسرحية «فانتين تحتضر» التي حصدت الجائزة الكبرى في مهرجان ايام المسرح للشباب بدورته الـ14 بالاضافة الى 5 جوائز فردية في الاخراج والتمثيل والازياء، بالاضافة الى تكريم فريق عمل مسرحية «مادرين» الذي شارك مؤخرا في مهرجان المنصورة المسرحي وحصد العديد من الجوائز.



واشاد رئيس فرقة المسرح الشعبي د. نبيل الفيلكاوي بالجهود التي بذلتها فرق عمل المسرحيات المكرمة لرفع اسم الكويت ورفع اسم فرقة المسرح الشعبي في المهرجانات التي تشارك فيها، مشيرا الى ان هذا التكريم بمنزلة شكر وتقدير لما قدموه في تلك المسرحيات ومنافستهم على الجوائز، وهذا ان دل فإنه يدل على ان المشاركين في تلك المسرحيات لديهمحب كبير للعمل المسرحي.