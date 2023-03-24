شريف حمدي



استقبلت بورصة الكويت أولى جلسات شهر رمضان الفضيل بتباين في الأداء على مستوى مؤشراتها، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% على وقع عمليات بيع ركزت على الأسهم البنكية، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% جراء عمليات شراء ذات طابع مضاربي، لتنتهي جلسة اليوم الأول برمضان على تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15%.



وبلغت السيولة في أولى جلسات رمضان 32.5 مليون دينار، مقارنــة بـ 48.4 مليون دينار في أولى جلسات رمضان العام الماضي والتي كانت عند أعلى مستوى أول افتتاح جلسات الشهر الفضيل بآخر 10 سنوات.



وتركزت السيولة امس حول الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم بيتك الذي بلغت قيمة تداولاته 8.1 ملايين دينار، تلاه سهم بوبيان بقيمة تداولات بلغت 6 ملايين دينار، وتلاه سهم اجيليتي بـ 3.7 ملايين دينار ثم سهم الوطني على 3.6 ملايين دينار، إضافة إلى سهم هيومن سوفت بـ 1.2 مليون دينار.



وفي هذا السياق، رصدت «الأنباء» مستويات السيولة في الجلسة الافتتاحية لشهر رمضان في آخر 5 سنوات، وكانت كالتالي:



٭ شهدت الجلسة الافتتاحية في رمضان عام 2019 سيولة تقدر بـ 13.6 مليون دينار.



٭ قفزت السيولة في افتتاحية رمضان عام 2020 لتصل إلى 24.3 مليون دينار.



٭ واصلت السيولة الارتفاع في الجلسة الافتتاحية لرمضان عام 2021 بإجمالي 37.9 ملايين دينار.



٭ وبلغت السيولة في أولى جلسات رمضان عام 2022 نحو 48.4 مليون دينار.



وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد سجلت مؤشرات بورصة الكويت تباينا في الأداء، مع جنوح لافت تجاه الانخفاض على مستوى المتغيرات وفي مقدمتها السيولة الأسبوعية التي بلغت 194 مليون دينار بمتوسط يومي 39 مليون دينار، مقارنة بـ 330 مليون دينار بمتوسط يومي 66 مليونا الأسبوع الماضي.



وجاء التراجع اللافت على مستوى السيولة نظرا للتدفقات الاجنبية إلى جانب السيولة المحلية في جلسة الخميس الماضي، والتي تجاوزت 111 مليون دينار على وقع المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي راسل».



وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.04% بخسارة 22 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 45.102 مليار دينار مقارنــة بـ 45.1024 مليار دينار الأسبوع الماضي، وانخفضت احجام التداول بنسبة 30% بكميات اسهم 584 مليون سهم مقارنة بـ 842 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تباين في أداء المؤشرات، وذلك بتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% بخسارة 27 نقطة ليصل إلى 7812 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.9% محققا 106 نقاط مكاسب ليصل إلى 5530 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% مضيفا 5 نقاط ليصل إلى 7050 نقطة.



وتأثر مجمل أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع على وقع التداعيات السلبية لأزمة البنوك الأميركية والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، فضلا عن انخفاض النفط لأقل من 80 دولارا للبرميل الكويتي.