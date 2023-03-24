احتفالا بشهر رمضان المبارك، أعلنت شركة بهباني للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولكس واجن في الكويت، عن إطلاق عروض استثنائية ومزايا قيمة على مجموعتها الحصرية لسيارات الدفع الرباعي من طرازات تيرامونت وتيغوان.



وتقدم فولكس واجن سيارة تيرامونت كومفورت الأكثر مبيعا والمصممة خصوصا لتتناسب مع المغامرات العائلية الكبيرة، والتي تتسع لسبعة مقاعد رحبة مع صندوق امتعة سهل الفتح والمجهزة بنظام المعلومات مع كاميرا للرؤية الخلفية والترفيه الرقمي بسعر تنافسي: 14950 دينارا.



بالإضافة إلى ذلك، تتميز تيرامونت كومفورت أيضا بفتحة سقف بانورامية ومقاعد من الجلد المتناسق كي يستمتع السائق بقيادة أكثر رفاهية وراحة.



أما سيارة تيغوان تريند، فبالإضافة إلى تصميمها الديناميكي وتقنياتها الذكية، تم تجهيز هذا الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات بوظائف تحكم مريحة مثل كاميرا الرؤية الخلفية وأجهزة استشعار الاصطفاف «أمامي وخلفي» لقيادة أكثر متعة بسعر تنافسي 8950 دينارا.