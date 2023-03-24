ادانا الناصر: نعمل على بناء شركة قابضة تتميز بالانسيابية والفعالية وقادرة على مواجهة التحديات

2022 شكّل نقطة تحول للشركة مع استكمال الاندماج مع «القرين لصناعة الكيماويات البترولية»

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت صافي ربح بقيمة 25.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 44% بالمقارنة بربح بقيمة 17.5 مليون دينار في عام 2021، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 15% من 6 فلوس للسهم الواحد في عام 2021 إلى 6.9 فلوس للسهم الواحد في 2022.



كما سجل إجمالي الإيرادات من العمليات ارتفاعا بنسبة 47% ليصل إلى 1.06 مليار دينار في عام 2022 بالمقارنة بـ 721 مليون دينار في العام السابق، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 81% من 325.8 مليون دينار إلى 590.5 مليون دينار.



أما حجم الأصول المجمعة للشركة فقد وصل إلى 11.4 مليار دينار في نهاية عام 2022 بالمقارنة بـ 10.2 مليارات دينار في عام 2021 بارتفاع نسبته 12%.



وفي سياق تعليقها على النتائج المالية، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «كيبكو» الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «شكل عام 2022 نقطة تحول بالنسبة لشركة المشاريع مع استكمال صفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، الأمر الذي أدى إلى توسع محفظة الشركة الاستثمارية لتشمل قطاعات جديدة كالطاقة، المنتجات الغذائية، الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث الشركة الدائم عن فرص استثمارية في القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة مثل القطاع الغذائي، الرعاية الصحية والتعليم. ومما لا شك فيه أن محفظة الشركة الحالية تشكل انطلاقة واعدة لرؤيتنا المستقبلية».



وأضافت «استمرت شركات المجموعة الرئيسية خلال العام الماضي في تحقيق أداء استثنائي واعد يدعم جهودنا في بناء شركة استثمارية قابضة تتميز أنشطتها بالانسيابية، وعملياتها بالكفاءة والفعالية وتتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات في مشهد اقتصادي دائم التغير».



وأوضحت بالقول: «مع انتقالنا إلى عام 2023، وفي الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لبناء شركة ذات مكانة استثمارية متميزة، وسعيا لاتخاذ تدابير صارمة للحماية من التقلبات التي تعاني منها الأسواق والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، فقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي بهدف حماية مصالح مساهمينا، لاسيما أن هذا القرار يضمن أيضا المحافظة على الوضع والتصنيف الائتماني الذي تتمتع به الشركة ويضعها في موقع الاستعداد للاستثمار في أي فرص استثمارية جديدة تتوافر في الأسواق وتخلق قيمة أكبر لمساهمينا. في الوقت الذي نتطلع فيه إلى العام المقبل بحذر، فإننا على ثقة من أننا وفقنا في وضع الأسس اللازمة التي تتيح لنا التقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد مستدام».