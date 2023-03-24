بدأ حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس المعركة على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة بالهجوم على الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل مباشر مع تخلي الطرفين عن تحفظاتهما في ظل التوقعات بأن تنحصر المنافسة بينهما لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024 الرئاسية.



ويخوض ترامب حملته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض بعد خسارة محاولة إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2020، فيما ينظر إلى ديسانتيس على أنه أقرب منافسيه المحتملين رغم عدم إعلانه دخول السباق الرئاسي رسميا حتى الآن.



وفي مقابلة مع برنامج «بيرس مورغان بدون رقابة» على قناة «فوكس نايشن»، ميز ديسانتيس بين أسلوبه الخاص في القيادة القائم على الابتعاد عن الإثارة، وبين الصخب المستمر الذي يصاحب ترامب، مشيرا إلى أن الرئيس السابق أهدر معظم وقته في السجالات.



وقال ديسانتيس «ليس من المهم بالنسبة إلي مواجهة الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا لا يحقق شيئا للناس الذين أمثلهم». وأضاف «نحن نركز فقط على تحقيق الانتصارات، يوما بعد آخر، وفي حال تورطت بكل هذه المشاحنات لن أكون قادرا على أن أكون حاكما مؤثرا».



ويأتي هجوم ديسانتيس مع تراجعه في استطلاعات الرأي وسط مواصلة الرئيس السابق تهكمه عليه. وأشار ديسانتيس إلى أنه كقيادي عليه «التطلع إلى أشخاص مثل آبائنا المؤسسين (...) هذا لا يعني أنه يجب عليك أبدا عدم ارتكاب أي خطأ في حياتك الشخصية، لكن باعتقادي الأمر هو ما هو نوع الشخصية الذي تقدمه؟».



ورغم أن انتقادات ديسانتيس تعد معتدلة مقارنة بخطاب ترامب العدائي تجاهه، إلا أنها تسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن يركز عليها ديسانتيس في معركته مع ترامب.



وكان ترامب قد أيد ديسانتيس خلال ترشحه الأول لمنصب حاكم فلوريدا، لكنه نأى بنفسه عنه بعد الفوز الساحق الذي حققه الأخير في معركة إعادة انتخابه حاكما في نوفمبر الماضي.



وقلل ديسانتيس من أهمية العديد من الأوصاف والألقاب التي يطلقها ترامب عليه مثل «رون سانغتيمونيوس» (رون المنافق)، معتبرا أنه سعيد بها، لكنه أضاف أن تركيزه سيكون على منافسة الرئيس جو بايدن وليس ترامب.



ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» ذات التوجه المحافظ أجزاء من المقابلة، قبل أن يرجئ مدعي عام مانهاتن توجيه الاتهام إلى ترامب في قضية شراء صمت ستورمي دانيالز حول علاقة مزعومة جمعت بينهما، إلى الأسبوع المقبل.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وموقع إنسايدر، نقلا عن مصدرين قضائيين، أن هيئة المحلفين الكبرى ـ وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة ـ التي كان يفترض أن تصوت مساء الأربعاء لصالح وضع لائحة اتهام، ألغت اجتماعها وقد يستغرق الأمر حتى الأسبوع المقبل كي يعلن المدعي العام في مانهاتن ألفين برغ لائحة اتهام.