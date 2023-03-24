قال قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية أليكسوس غرينكيفيتش، إن الطائرات الروسية نفذت نحو 25 طلعة فوق قاعدة التنف العسكرية في ريف حمص الشرقي خلال شهر مارس الجاري.



وحذرت القيادة المركزية الأميركية من أن تحليق الطائرات الروسية فوق قاعدة التنف يهدد بالتصعيد، وينتهك اتفاقا دام 4 سنوات بين موسكو وواشنطن، لتفادي الحوادث أثناء تحليقات الطائرات في الأجواء السورية، الذي عقد في عام 2019.

وكشف غرينكيفيتش في تصريح لقناة «إن بي سي» عن أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق قاعدة التنف كان مساء امس الأول، مبينا أن الطائرات «انتهكت الأجواء» نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وذكر أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأميركية مقاتلات «سو 34»، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع «جو ـ جو» وأخرى من نوع «جو ـ أرض»، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.