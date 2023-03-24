بين خبير اقتصادي ان الحد الأدنى لفطور يوم واحد في رمضان لعائلة من خمسة أشخاص تتراوح بين 40 و60 ألف ليرة وهو ما يقارب نصف متوسط الراتب الشهري للموظفين.



وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق د.علي كنعان، في تصريح لإذاعة «شام إف إم» الموالية، انه بالنسبة لسفرة الافطار التي كان السوريون يتفننون بإعدادها في رمضان فتتجاوز 100 ألف ليرة يوميا، علما ان التقارير تشير الى ان متوسط الرواتب في سورية يتراوح بين 130 و150 الف ليرة تقريبا.



وذكر كنعان أن 60% من المواطنين السوريين مع انهم تحت خط الفقر، فإن الحوالات التي تردهم من الخارج توازن الأمر ويستطيعون من خلالها أن يعتاشوا ويدفعوا مثل هذه المبالغ، حيث افادت مصادر في مكاتب الصرافة بأن التحويلات تضاعفت خلال فترة ما قبل رمضان، فضلا عن المساعدات التي توزعها المنظمات الانسانية والجمعيات الخيرية.