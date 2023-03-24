

خسر منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية من نظيره الياباني 0-8 ليودع بطولة آسيا الشاطئية التي تقام منافساتها في تايلند من الدور ربع النهائي الذي وصل إليه منتخبنا للمرة الأولى في تاريخه.



وبهذا الفوز بلغ اليابان نصف نهائي البطولة وتأهل كذلك إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في الإمارات شهر نوفمبر المقبل.



وجاءت خسارة «أزرق الشاطئية» أمام اليابان لفارق الخبرات الكبير بين المنتخبين، حيث يعتبر المنافس حامل لقب النسخة الماضية ووصيف كأس العالم في نسختها السابقة ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين في اللعبة. وكان «أزرق الشاطئية» قبل بلغ هذا الدور بعد فوزين على منتخبي فلسطين صاحب المركز الرابع في النسخة الماضية وعلى قرغيزستان بركلات الترجيح وخسر من عمان صاحب المركز الثالث.