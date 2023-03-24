

تدشن بطولة النخبة الرمضانية الأولى لكرة القدم مواليد 1978 وما قبلها، التي تنظمها الشركة الكويتية للاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، تحت رعاية وزير الإعلام والثقاف ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري منافساتها اليوم الجمعة بـ 3 مواجهات يلتقي فيها، فريق أحمد الطرابلسي مع فريق أسامة حسين، وفريق يوسف سويد مع فريق عبدالله معيوف، وفريق حمد بوحمد مع فريق عبدالعزيز العنبري، وذلك على صالة كرة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي.



وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بمشاركة 32 فريقا، على أن يضم كل فريق 8 لاعبين 6 منهم أساسيون و2 احتياط.



وأكد رئيس اللجنة الفنية للبطولة أحمد الميل، أن تنظيم «الكويتية للاستثمار للبطولة» يأتي تأكيدا لدورها الرائد في دعم الرياضة والرياضيين بصفة خاصة، والمجتمع الكويتي بصفة عامة، وتأكيدا أيضا على دعمها لكل الفئات العمرية، بعد أن نظمت في وقت سابق بطولات للبراعم والناشئين والشباب.



ولفت الميل إلى أن إطلاق أسماء نجوم الكرة الكويتية في عصرها الذهبي على الفرق المشاركة ببطولة النخبة، يعد بمنزلة التكريم من الشركة لهم، لما قدموه للكرة الكويتية، مبينا أنه تم توجيه الدعوة إلى اللاعبين الذين حصلوا على لقب كأس آسيا سنة 1980، وكذلك الذين شاركوا في كأس العالم 1982 بإسبانيا، لحضور المنافسات.



إلى ذلك، وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لنجوم «الأزرق» في عصره الذهبي وهم: جاسم يعقوب ومحمد كرم ومؤيد الحداد وادم مرجان لحضور مباريات غدا السبت، فيما سيتم توجيه دعوة مماثلة لنجوم المنتخب تباعا.