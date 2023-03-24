

أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تمديد شراكتها الاستراتيجية لأكاديمية رافا نادال الإسبانية بالتعاون مع شركة التمدين الرياضية ـ إحدى شركات مجموعة التمدين، والتي تعتبر أكاديمية التنس الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأولى وجهات الأكاديمية التابعة للبطل العالمي الحائز 22 بطولة «غراند سلام» رافاييل نادال خارج إسبانيا.



وتم توقيع الشراكة في مقر الأكاديمية بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الدولي للتنس بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان والرئيس التنفيذي لشركة التمدين الرياضية محمد مصطفى المرزوق، بالإضافة إلى مسؤولي الشركتين.



وجددت «زين» دعمها لهذه الأكاديمية العالمية المرموقة كشريك استراتيجي انطلاقا من استراتيجيتها المتكاملة للاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تواجدت زين كأحد الداعمين الأساسيين للأكاديمية منذ تأسيسها في 2020.



وتحرص الشركة على تشجيع مختلف المشاريع الرياضية في الدولة التي تسهم في تنمية مهارات وإبداعات الشباب والمساهمة في بناء جيل من الرياضيين الكويتيين المحترفين، وذلك بهدف الرفع من اسم الرياضية الكويتية في المحافل الإقليمية والعالمية في مختلف الرياضات.



وتعتبر أكاديمية رافا نادال ـ الواقعة في مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الدولي للتنس ـ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهي أولى وجهات الأكاديمية التابعة للبطل العالمي رافاييل نادال خارج مدينة مايوركا الإسبانية مسقط رأس البطل الفائز بـ 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سام)، وتعتمد الأكاديمية على منهجية رافاييل نادال في التدريب وهي ذاتها المتبعة في إسبانيا، وتتمحور حول خمس ركائز أساسية وهي: التدريب على التنس، والتدريب البدني، والتدريب الذهني، والتغذية، والتنافس.



ولدى الأكاديمية 15 ملعبا للتنس، وناد رياضي بمساحة 1500 متر مربع، وملعبان للسكواش، و3 ملاعب داخلية للبادل، وحمام سباحة، وحلبة ملاكمة، كما يتسع الملعب الرئيسي المغطى متعدد الاستخدامات لما يفوق 5000 مقعد، ويتسع الملعب الثانوي المكشوف لـ 1500 مقعدا، وهي جميعها مجهزة بأحدث التقنيات العالمية المستندة لأعلى المعايير، وتتضمن الأكاديمية أيضا قاعة مخصصة للأعضاء توفر خيارات غذائية صحية، ومتاجر رياضية، وتتميز باتصالها بالعديد من المرافق الحيوية مثل فندق 5 نجوم ومول 360 ومبنى متعدد الطوابق يتسع لـ 2000 سيارة.



وتؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من المشاريع والفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت، هذا بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها عاما بعد الآخر.