

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس عن فتح تحقيق في قضية نادي برشلونة واتهامه بدفع رشاوى للحكام في إسبانيا خلال الفترة من 2016 إلى 2018. ويواجه برشلونة اتهامات خطيرة بشراء الحكام خلال هذين العامين بدفع مبلغ قدره 1.4 مليون يورو لصالح شركة كانت ملك نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.



وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيعلن المزيد من التفاصيل في بيان رسمي جديد في الوقت المناسب في الأسابيع أو الشهور المقبلة.



جدير بالذكر أن صحيفة El Confidencial الإسبانية قد زعمت أن «يويفا» قد يحرم برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إذا ثبت تورطه في هذا الأمر.