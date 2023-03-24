

يعقوب العوضي



تعود منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم، حيث تقام مباراتان، ففي 8:30 مساء يلتقي متصدر الترتيب العام القادسية برصيد 30 نقطة مع كاظمة صاحب المركز السابع بـ 13 نقطة فيما يتواجه في المباراة الثانية عند الـ 10:30 مساء وصيف الترتيب العام الكويت برصيد 28 نقطة مع اليرموك الذي يحتل المركز قبل الأخير بـ 5 نقاط.



وسيبحث القادسية اليوم بقيادة مدربه الصربي بوزو على الاستمرار في الصدارة والابتعاد عن الكويت أقرب المنافسين، ولن تكون المهمة سهلة خاصة أن كاظمة بقيادة المدرب الإسباني أنتوني استعاد إيقاع اللعب في مبارياته الأخيرة وبدأ يعود إلى جادة الانتصارات. كما تعود منافسات دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية بإقامة مباراتين ففي 8:30 مساء يلتقي الشباب برصيد 12 نقطة في المركز الثالث مع النصر بـ 19 نقطة في المركز الثاني، بينما يلعب في المباراة الثانية في 10:30 مساء الجهراء بـ 5 نقاط في المركز قبل الأخير مع المتصدر خيطان برصيد 24 نقطة.



وفي إطار متصل، جدد الصليبخات عقود لاعبيه المحترفين توم كارول ويانكو بوزوفيتش.