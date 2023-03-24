

نظّم نادي بيان الكويتي للرماية ولأول مرة بطولة القوس والسهم للرجال والسيدات تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة في نادي الصليبخات، وشهدت النسخة الأولى من البطولة منافسات قوية حتى الجولات الأخيرة.



وعقب الجولة الأخيرة، قام أمين سر نادي بيان للرماية فهد الصهيبي بتتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى في كل فئة، حيث حصلت على المركز الأول في فئة السيدات زينب العنزي وحلت عائشة الكندري ثانية ومنى الهاجري ثالثة، وفي فئة الرجال حصد اللقب عبدالأمير يوسف وحل محمد البلوشي ثانيا ومحمد الحمادي ثالثا.



وقال الصهيبي إن النسخة الأولى من بطولة القوس والسهم شهدت منافسات قوية من المشاركين الذين برز منهم عدد كبير مع حضور جمهور من عشاق ومحبي القوس والسهم، مشيرا إلى أن النادي حريص على تنظيم البطولات وإخراجها بالشكل اللائق بما يخدم رماة الكويت.