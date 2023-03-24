إفطار المصلين سيكون في الخيمة الكبرى كما سيتم توزيع وجبات بالشارع الرئيسي مقابل البورصة

فتح جميع مواقف السيارات بالمسجد لاستقبال المصلين سواء متعددة الأدوار أو في السراديب



أسامة أبوالسعود



أحيت جموع المصلين الليلة الأولى من صلاة التراويح في مختلف مساجد البلاد، وفي مقدمتها مسجد الدولة الكبير الذي استقطب المئات من المصلين وسط جاهزية تامة من إدارة المسجد ورجـــال الداخليـــة.



وقال مديـــــر إدارة المسجد الكبير علي شداد، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن إدارة المسجد الكبير اتخذت كل الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين خلال صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن القارئين عمر الدمخي ومحمد فخرو أمَّا المصلين في الليلة الأولى للشهـــر المبارك، حيــــث تم البـــــــدء بســـــورة البقـــرة.



وأشاد شداد بجهود رجال وزارة الداخلية في تنسيق دخول وخروج المصلين خلال الليلة الأولى لصلاة التراويح، حيث كان هناك إقبال كبير مـــن الرجال والأطفال وحضور نسائي حاشـــد بفضل الله، وأثنى كذلك على جهود رجــال الإعلام، وخاصة تلفزيون وإذاعة الكويت حيث تم نقل الصلاة مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم.



وذكر أن إفطـــــــــار المصلـــين في المسجد الكبير سيبــــدأ من اليوم الأول وسيتواصل حتى نهاية الشهر المبـــارك في الخيمة الكبرى وسيتم كذلك توزيع وجبات الإفطار على الشارع الرئيس مقابــــل البورصــــة.



وعن تجهيزات مواقف السيارات لاستيعاب جموع المصلين، قــــال شداد «تم فتـــح جميـــع مواقف السيارات بالمسجد لاستقبال المصلين سواء المواقــف متعددة الأدوار وعددهـــا 3 أداور في سراديب المسجد وهي عن طريق الدائري الأول أو مواقف السيارات من الجهة الشمالية من شارع الخليج العربي».



وختم شداد موجها الشكر لجهوــــد جميع العاملين بإدارة مسجد الدولة الكبير على مــا قدموه ويقدمونــــــــه لإحياء تلك الليالي المباركة والوقوف على خدمــــــة وراحة جمــــوع المصلين وتهيئـــة جميع الأجــــواء الإيمانيــــة.