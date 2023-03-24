كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة 24727732 واتساب الشكاوى 1222 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة عن إدارة الخدمات العامة عن شهر فبراير الماضي.



وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ الخط الساخن 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 1222 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعه جائلين وسيارات مهملة وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.



وأشارت إلى تلقي 247 شكوى تتعلق بمحافظة الأحمدي، 220 شكوى لمحافظة الجهراء، 198 شكوى لمبارك الكبير إلى جانب تلقي 186 شكوى تتعلق بمحافظة الفروانية، 189 شكوى لمحافظة حولي فضلا عن تلقي 182 شكوى لمحافظة العاصمة.



وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط 139 من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.



وأضافت أن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقاة، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.