تقدم رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وعموم الشعب الكويتي والأمة الإسلامية كافة بقدوم شهر رمضان المبارك.



وقال الزامل: حرصت «النجاة» على وضع خطة مميزة لشهر رمضان، حيث تضمنت مبادرة إفطار مليون صائم داخل الكويت وفي 25 دولة حول العالم، لافتا إلى أن وفود الجمعية تتواجد الآن في كل من اليمن ولبنان للإشراف على توزيع السلال الرمضانية للمستحقين.



وأكد الزامل ان من أهم المشاريع التي تطرحها «النجاة» في الشهر المبارك مشروع «أبشروا بالخير» والخاص بملف سداد الإيجارات عن الأسر المتعففة، كما تطرح الجمعية مشاريع «التعريف بالإسلام»، و«القرآن الكريم» و«الأطراف الصناعية»، و«إحياء قرية مسلمة» و«كفالة ورعاية الأيتام» و«سبع سنابل تقبل الزكاة» وغيرها من المشاريع.