حنان عبدالمعبود



أعلن مراقب تفتيش محافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الصديقي عن عدد من الجولات التي قام بها مؤخرا والتي نظمتها ادارة تفتيش العاصمة التابعة للهيئة، لافتا الى أن الجولات ركزت على عدة مناطق منها سوق السمك بمنطقة شرق ومنطقة الشويخ الصناعية.



وكشف الصديقي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عن اتلاف 460 كيلو أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الجولة التفتيشية التي قام بها في سوق السمك.



وشدد على أن الأمن الغذائي خط أحمر، لا يمكن التهاون فيه، مبينا أن إدارة تفتيش الأغذية لا تألو جهدا في متابعة كل ما يخص المواد الغذائية، مشيرا الى أن الهدف من الجوالات المستمرة ليس المخالفة بالدرجة الأولى، وإنما ايصال رسالة للقائمين على المنشآت الغذائية أن هناك ملاحظات لا بد من الالتزام بها.



وقال الصديقي انه تم عمل جولة في منطقة الشويخ الصناعية واسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكذلك عمل محاضر نظافة عامة، ومحاضر اشتراطات صحية. وأضاف انه من الضروري تكثيف الجولات التفتيشية حرصا على الجمهور، ولضمان سلامة المواد الغذائية وحتى تصل للمستهلك بصورة جيدة وصحية. كما أعلن عن اتلاف فقع غير صالح للاستهلاك الآدمي وتم عمل محضر مخالف. واختتم مؤكدا استمرار الجولات التفتيشية طوال الوقت، مشيرا الى أن المفتشين موجودون على مدار الساعة بكل المناطق، وأن الادارة حريصة على التواجد على مدار اليوم.