عبدالعزيز الفضلي



شهد أول يوم من شهر رمضان غياب شبه جماعي لطلبة المدارس بمراحلها المختلفة وخلت الساحات المحيطة بالمدارس من الازدحام اليومي. وحول هذا الأمر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن عددا كبيرا من أولياء الأمور يتحملون مسؤولية غياب أبنائهم، مشيرة إلى أن لوحظ اتفاق أولياء الأمور من خلال «قروباتهم» على غياب أبنائهم في هذا اليوم وعدم إحضارهم للمدارس. وأوضحت أن الإدارات المدرسية التي باشرت دوامها بحسب ما حددته وزارة التربية في الساعة 9.30 صباحا، فوجئت بالغياب الكبير لطلبتها، مضيفة أنه صدرت تعليمات بتطبيق النظم واللوائح الخاصة بالغياب على الطلبة المتغيبين وعدم إعادة الدروس لهم. ودعت المصادر أولياء الأمور إلى ضرورة التعاون مع المدرسة وحث أبنائهم الطلبة على الدوام حفاظا على تحصيلهم العلمي وليس تشجيعهم على الغياب.