

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفيرة كندا لدى الكويت عليا مواني بمناسبة مباشرتها مهامها، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص، وأهدى المحافظ الخالد للسفيرة مواني في ختام اللقاء درعا تذكارية، معربا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.



من جهتها، أعربت السفيرة مواني عن سعادتها وامتنانها لحفاوة الاستقبال، وتقديرها البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلادها، ومواطنو كندا على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.



من جانب آخر، يستقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، المهنئين بشهر رمضان المبارك يوم الأربعاء السابع من شهر رمضان، وذلك من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 11.30 مساء في قصر الضيافة بمدينة الأحمدي.