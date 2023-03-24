

بشرى شعبان



استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، الموظفين المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، وعدد من المسؤولين.



وبهذه المناسبة، رفعت البغلي أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيح مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي والمقيمين كافة بحلول الشهر الفضيل، سائلة المولى، عز وجل، أن يعيد هذا الشهر الكريم على البلاد والعباد بمزيد من التقدم والرخاء، وأن «يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال».



وقالت البغلي، في تصريح صحافي على هامش الاستقبال، إن «ثمة التزاما واسعا من قبل موظفي الوزارة بالدوام خلال أول أيام رمضان، لاسيما مع مباشرة العمل بالتعميم الإداري الخاص بتحديد مواعيد العمل الرسمية وفقا لنظام الدوام المرن، والمحدد بـ 4 ساعات ونصف الساعة يوميا خلال 3 أوقات للحضور والانصراف من الساعة 9:45 صباحا حتى الـ 2:15 ظهرا، ومن الـ 10:15 صباحا حتى الساعة 2:45 ظهرا، ومن الـ 10:45 صباحا حتى الـ 3:15 عصرا».



إلى ذلك، قامت البغلي بجولة على بعض إدارات الوزارة داخل مجمع الوزارات، تفقدت خلالها سير العمل، كما أنه من المتوقع أن تقوم بزيارة تفقدية إلى مجمع دور الرعاية الاجتماعية خلال الأيام المقبلة، لتهنئة النزلاء والافطار برفقتهم جريا للعادة السنوية خلال رمضان.