

عاطف رمضان



أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بترسية المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الامطار بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية.



وأضاف الوزير العجمي، في تصريح صحافي، أنه تم طرح أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والخدمات البنية التحتية وخزانات الأمطار للمدينة بتاريخ 25 سبتمبر من العام 2022، وأغلق تاريخ تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 12 يناير الماضي، مشيرا الى انه استجابت 17 شركة لشراء المستندات الخاصة بها، بينما بلغت الشركات المتقدمة في الوقت 14 شركة فقط.



وأوضح العجمي انه بعد الدراسة تمت الترسية على أقل الأسعار التي تقدمت بها 14 شركة، حيث انتهى الاختيار على شركة المقاولون العرب الكويتية بمبلغ وقدره 112 مليونا و789 الفا و76 دينارا.



ويقع المشروع الخاص بالمدينة الجديدة على بعد 80 كيلومترا جنوب مدينة الكويت، بمساحة تصل إلى 61.5 كم2.



وأشار إلى أن مدة تنفيذ الأعمال تستمر لـ 1095 يوما وتشمل تنفيذ طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة «السطحية» لكامل الطرق الرئيسية في المشروع على مساحة أكثر من مليون متر مسطح اسفلت، بعد ان تتم بإزالة البحيرة القائمة وعمل ما يلزم من معالجة للتربة من قبل الشركة الفائزة.



ولفت العجمي إلى أن مكونات المشروع تشمل كذلك «تنفيذ شبكات خدمات البنية التحتية للطرق الرئيسية»، ومنها شبكة الأمطار، شبكة الصرف الصحي، وشبكة الري، وشبكة المياه المعالجة وشبكة المياه المالحة وشبكة المياه العذبة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المرورية اللازمة للمشروع.



وذكر «انه سيتم تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية جهد 132 ك/ف و400 ك/ف، وتنفيذ خزانين للأمطار.



علاوة على ذلك ستكلف الشركة الفائزة في المناقصة بأعمال مؤقتة مثل: اشارات الوميض، كاميرات المراقبة، انارة الطرق، المطبات الصناعية للطرق الرئيسية حفاظا على سلامة رواد الطرق الرئيسية للمدينة.



وأفاد بأن الشركة الفائزة قد استوفت شروط: أقل الأسعار، والشروط الحسابية والفنية والقانونية، علاوة على توافر الاعتماد المالي للسنة المالية 2022/2023.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تستقبل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك في الفترتين الصباحية والمسائية.



وتـستـقـبـل «السكنية» المواطنين خلال الفترة الصباحية في كل من المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، والمراكز الخارجية «الجهراء وبرج التحرير، الأفنيوز، والقرين» من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا، وفي جناح تطبيق سهل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.



وفي الفترة المسائية، تستقبل «السكنية» المواطنين في المبنى الرئيسي من الساعة 2 بعد الظهر الى الساعة 4 عصرا.