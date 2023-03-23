الرياض - 23 - 3 (كونا) -- دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في جدة اليوم الخميس المواطنين الكويتيين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك إلى التقيد بالتعليمات المنظمة لشعيرة العمرة الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية حفاظا على سلامتهم وأداء مناسكهم بيسر وسهولة.



وقالت القنصلية في بيان ان التعليمات تتطلب حجز موعد عبر تطبيقي (توكلنا) و(نسك) مشيرة إلى أنه سيخصص للمعتمرين صحن المطاف بالكامل وأبواب الملك فهد والعمرة والملك عبد العزيز والسلام والمروة.



واوضحت انه سيخصص للمصلين الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة والساحة الخارجية وممرات جبل الكعبة والشبيكة فيما ستوجه الحشود والكثافات العالية للدور الأرضي بين بابي الملك عبد الله والمروة كما سيطبق في الطريق الدائري الأول بشكل كامل مفهوم فصل المركبات عن المشاة.



ودعت القنصلية المواطنين في حال طلب المساعدة أو الاستفسار إلى التواصل معها على مدار الساعة على هاتف طوارئ (00966535571133) معربة عن تمنياتها للجميع بالتوفيق والقبول.