القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و404 آلاف و213 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.



وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - في بيان - أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاما، إضافة إلى الفئة العمرية التي تبدأ من 18 عاما ممن لديهم تاريخ مرضي يتعلق بالأمراض المزمنة.



وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة التي تسببها الأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناء على نتائج الفحوصات الأولية.



وتابع عبدالغفار أن العلاج يصرف بالمجان للمواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) وذلك في الوحدات الصحية أو في المستشفيات، وفقا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحا أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية، كما تعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.



وأشار عبدالغفار إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» وفي حالة التأكد من إصابة المواطن بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان، مناشدا المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» والاطمئنان على حالتهم الصحية.