دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إن معدلات الاستهلاك مع بداية شهر رمضان المبارك ما زالت ضمن المتوقع، حيث تراوحت بين 7 و8 آلاف ميغاواط مع استقرار درجات الحرارة. وقالت المصادر



لـ «الأنباء» إن الوزارة لا تتوقع ارتفاع معدلات الاستهلاك إلى أكثر من 10 آلاف ميغاواط خلال الشهر الفضيل في حال استمرار درجات الحرارة على ما هي عليه. ولفتت المصادر الى وجود احتياطي حالي لدى الوزارة يبلغ نحو 3 آلاف ميغاواط في حين تستمر فرق الصيانة بالعمل للانتهاء من جميع أعمال الصيانات في محطات الإنتاج لإدخال إنتاجها إلى الشبكة استعدادا لموسم الذروة في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل. وحول المياه، قالت المصادر إن الاستهلاك المائي ما زال ضمن معدلات الإنتاج في ظل استقرار المخزون الاستراتيجي على 3842 مليون غالون إمبراطوري.



ولفتت الى أن حجم الإنتاج يبلغ حاليا 451 مليون غالون، بينما يبلغ الاستهلاك 438 مليون غالون، مشيرة الى أنه مع انتهاء أعمال الصيانة سيرتفع حجم الإنتاج لتلبية زيادة الطلب خلال موسم الذروة.