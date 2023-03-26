محمد راتب



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ستقوم بإجراء تعديلات جذرية على لائحة اشتراطات وضوابط الترخيص الخاصة بالسياحة الزراعية للموسم 2022 /2023، وتقليص مدة الترخيص من 8 إلى 4 أشهر فقط، ما ينعكس على قيمة بدل الانتفاع وخفضها بما يتناسب مع مدة الترخيص.



وبينت أن التعديلات تشمل المادة 5 المتعلقة بمدة الترخيص لتكون من 1 أكتوبر حتى 31 يناير وليست 8 أشهر، ويكون بدل الانتفاع 75 ألف دينار فقط، إضافة إلى تحديد الأنشطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع قائمة بمسمياتها والتي على أساسها يتم احتساب مقابل الانتفاع.



وذكرت أنه سيجري كذلك تعديل المادة 12 التي تنص على أنه في حالة وجود مخالفات تصادر الكفالة البنكية دون الرجوع إلى صاحب الترخيص، حيث لم يحدد نوع المخالفات التي يتم على أساسها مصادرة الكفالة البنكية، إضافة إلى تحديد نوع المخالفة ووضع قيمة تقديرية لكل مخالفة والإجراء المناسب لها، على أن يوجه له إنذار وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال أسبوعين يتم اتخاذ الإجراء بما يتناسب مع المخالفات الواردة بالمادة 14، ودمج المادتين 12 و14 بمادة واحدة خاصة بالمخالفات.



وتابعت المصادر أنه بخصوص المادة 13 والتي تنص على أنه يلتزم صاحب الترخيص للسياحة الزراعية بالتعاقد مع ما لا يقل عن 10 حيازات إنتاجية تابعة للهيئة، فإن التعاقد سيكون دون إلزام حتى لا تصبح مخالفة أو عدم التزام بشروط الترخيص.



وأضافت أنه بخصوص المادة 15 والتي تنص على أنه يلتزم طالب الترخيص بتوفير مواقف سيارات بمساحة لا تقل عن 2500م2، فإن تقدير مساحة المواقف الجديدة سيكون متناسبا مع المساحة المستغلة والتي تتراوح بين 500م2 و5000م2.