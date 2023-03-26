بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصدر خاص، أن وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة م. مي البغلي أصدرت قرارات وزاريا بتشكيل فريق عمل قانوني بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة منبثق عن اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون، والأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة نائبا للرئيس وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة.



وذكر المصدر أن الفريق سيتولى مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، وذلك تنفيذا للالتزامــات الدولية المترتبة علـــى الكويت، مضيفا أن الفريق ناقش خلال اجتماعه مشروع اللائحة التنـفـيـذيــة لقانون الحماية من العنف الأسري، والذي يعد في المراحل الأخيرة قبل اعتماده. وزاد المصدر أن الفريق وضع تصورا للقوانين التي ستتم مناقشتها ومراجعتها في الاجتماعات المقبلة، ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية، وذلك لتحسين مؤشرات الكويت على المستوى الدولي.