أكد قائد سرب التعاقدات بالجناح الاستكشافي 386 ECONS الرائد جيمس دن، المسؤول عن المشتريات وعمليات الدعم والخدمات والبنية التحتية، أن عمليات التوريد في القاعدة تعتمد كليا على السوق المحلي الكويتي وذلك من خلال التعاون مع الشركات المحلية، معربا عن سعادته بالحيوية والرواج وروح المنافسة الذي يتميز به السوق الكويتي.



وكشف دن عن أن إجمالي حجم مشتريات القاعدة الجوية من السوق الكويتي يبلغ 24 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن جميع عمليات الشراء تتم بشفافية كاملة، ومن منطلق الحرص الكامل على دعم المنافسة في السوق.



بدوره، أوضح رئيس هيئة كبيري الرقباء في مركز الإطفاء بالقاعدة لورانس بويل أن مركز الإطفاء متخصص في التعامل مع جميع الحالات الطارئة والإنقاذ للطائرات وطواقمها.



وأجرت فرقة الإطفاء الخاصة بالقاعدة تمرينا ميدانيا لمحاكاة إنقاذ أحد طياري يوروفايتر تايفون وكيفية إخلائه من الطائرة وذلك في خطوات تبين حركة الفريق منذ تلقي بلاغ الاستغاثة حتى الانتهاء من عملية الإنقاذ.



من جهتها، قالت قائدة عمليات الرعاية الصحية بالقاعدة الرائدة ماغي ويرتز، إن المركز الطبي يعمل به 49 شخصا بينهم 3 أطباء، ويضم سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالإضافة إلى عيادات مخصصة للأسنان والأشعة ووحدة قلب وملاحظة وعيادة للعيون وعيادة للعلاج الطبيعي والإبر الصينية، وغرفة للجراحات الخفيفة، موضحة أن هناك تعاونا وثيقا مع قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء الحكومي في حال وجود حالات تستدعي ذلك، بالإضافة إلى إرسال بعض الحالات إلى بعض المستشفيات الخاصة، ولفتت ويرتز إلى أن المركز يستقبل يوميا ما بين 50 و60 شخصا، مشيرة إلى أن المركز يحرص على تقديم رعاية صحية لزيادة جاهزية المقاتلين.



وخلال الجولة قام المركز بتمرين وهمي لإنقاذ فتاة تعرضت لكسر في قدمها وكيفية التعامل مع هذه الحالة بنقلها بسيارة الإسعاف مع إعطائها بعض الإسعافات الأولية.