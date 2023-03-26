قال مسؤول برج مراقبة حركة الطائرات في قاعدة علي السالم الجوية ليزلي اليس: «إننا نعمل على ضمان أمن الطائرات في الجو وعلى الأرض»، لافتا إلى أنهم يعملون جنبا إلى جنب مع مضيفيهم الكويتيين في هذه القاعدة.



وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على تطوير كافة الأجهزة التقنية التي تسهل من عملهم في التواصل والتحكم في حركة الطائرات، مضيفا: إننا احتفلنا أخيرا بتجديد المدرج في القاعدة وتطوير نظم إيقاف الطائرات الجديدة، ما يمنحنا فرصة أكبر لحماية الطائرات المقاتلة والطيارين في حالة الطوارئ.



وذكر أليس، أن «هناك مراقبا جويا كويتيا يعمل في البرج برفقة 2 من المراقبين الأميركيين، كما يتم العمل على تدريب المزيد من سلاح الجو الأميركي على كيفية العمل في البرج».



وعن التحديات المناخية وكيفية التعامل معها، أوضح أليس أن «المعدات الحديثة الموجودة في البرج تساعدنا على توجيه الطائرات بكل سلامة حتى في أصعب الظروف المناخية»، موضحا أن الخطورة الأكبر هي انعدام الرؤية بسبب الضباب، فهي الأصعب بالنسبة لنا لانعدام الرؤية الأفقية.