احتفالاً بعيد الأم، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي، بحضور مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك الشيخة نوف الصباح ونائب المدير العام أماني الورع، بزيارة لأم الكويت الغالية «ماما أنيسة» في منزلها لتهنئتها بهذه المناسبة العزيزة، تعبيرا لها عن الاحترام الكبير الذي يكنه الجميع لها وتقديرنا لدورها القيم، فهي دائما وأبدا تبقى لها مكانة خاصة في حياة كل فرد في الكويت.



ومن المعروف أن الإعلامية أنيسة محمد جعفر، المعروفة بـ «ماما أنيسة»، حيث حصلت على هذا اللقب من برامجها الموجهة إلى فئة الأطفال البارزة في الكويت.



وبدأت «ماما أنيسة» مشوارها المهني، حيث عملت في البداية بمجال التعليم، كما دخلت مجال الإعلام، وعملت في التقديم التلفزيوني، وذلك في تلفزيون لندن الرسمي، ومن ثم عادت إلى الكويت، حيث عملت في التلفزيون الكويتي، كما تعتبر أولى المذيعات ومقدمات البرامج، كما تخصصت في تقديم البرامج الموجهة لفئة الأطفال، ومن ثم انتقلت الإعلامية «ماما أنيسة» للعمل في مجال التقديم الإذاعي وقدمت برامج عديدة.



وخلال هذه الزيارة، أعربت مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك، الشيخة نوف الصباح عن تقديرها لرحلة عطاء ماما أنيسة قائلة «إن عيد الأم هو احتفال لتكريم الأمهات والأمومة، واحتفالنا مع ماما أنيسة بهذه المناسبة إنما هو عرفان بدورها الكبير في حياة كل الكويتيين».



وقالت نائب مدير قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: إن مناسبة عيد الأم هي مناسبة غالية وعزيزة لكل الأمهات ومن هنا كانت هذه الزيارة لماما أنيسة، متمنين لها العمر المديد، وكل عام وجميع الأمهات بخير وصحة وسعادة.



وفي ختام الزيارة، توجهت «ماما أنيسة» بالشكر لقطاع التواصل المؤسسي في «التجاري» بشكل خاص وللبنك التجاري الكويتي بشكل عام، مثمنة هذه الزيارة، ومتمنية للبنك التجاري مزيدا من التقدم والازدهار.