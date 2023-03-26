أعرب بيت الزكاة عن خالص تهنئته للكويت وشعبها وجميع المقيمين على أرضها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وبهذه المناسبة، يهنئ مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، شاكرا لسموه رعايته الكريمة وتوجيهاته السديدة للبيت مما مكنه من مواصلة عمله وتحقيق رؤيته للريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها، ليتمكن البيت من تسجيل إنجازات وبصمات واضحة في هذا المجال والمساهمة بدفع مسيرة التنمية والبناء في وطننا الحبيب.



كما هنأ العازمي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، داعيا له دوام التوفيق والسداد لما فيه خدمة الكويت وتحقيق مزيد من الرقي والتقدم للكويت وأهلها.



هذا، وتقدم العازمي نيابة عن البيت بالتهاني والتبريكات للمحسنين والمتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء أفرادا وشركات وجمعيات تعاونية على تعاونهم وتواصلهم في دعم مسيرة البيت الخيرية وتنفيذ مشاريعه التنموية داخل الكويت من رعاية آلاف الأسر المحتاجة وتوفير أسباب العيش الكريم لها عبر مساعداته النقدية والعينية.



وأعرب العازمي عن شكره وتقديره لكل المحسنين الكرام الذين ساهموا بزكواتهم وصدقاتهم في دعم أنشطة البيت الخيرية وتنفيذ مشاريعه التنموية داخل الكويت وخارجها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.