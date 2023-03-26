بسبب الغيرة والحسد ناس «حطت دوبها من دوبي»

طلعت من مدرسة المسلم ثم من العلي الذي أحبه وأحترمه

«MBC» أمي وبيتي ومكاني وناطرة العمل معهم

جمهوري يسألني من الوله «وينك؟» لكن لا حول ولا قوة



ياسر العيلة



النجمة الكوميدية هيا الشعيبي كشفت في حوار خاص لـ «الأنباء» عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، لافتة الى أنها متواجدة ولكنها في انتظار العروض المناسبة لتقدمها، كما اكدت ان هذا سبب غيابها عن السباق الرمضاني لهذا العام، وقالت: للأسف تلفزيون الكويت لم يدعمنا كفنانين كويتيين ونحن في النهاية عيالهم حتى انهم ما طلبوا مقابلتنا ليسألونا «شنو السالفة وشنو فيه وينكم؟».



وردا على سؤالنا «لماذا لم تسعي أنت للمسؤولين في تلفزيون الكويت؟» أجابت: «أنا بطبعي ما أحب أتطفل على أحد أو أنزل من نفسي بمثل هذا التصرف، خاصة أنني لم أسوي شيء، والجميع يعلم ذلك، ولا أملك إلا أن أقول الصبر حلو ومفتاح الفرج قريب».



وعن سبب اختفائها عن الأعمال المسرحية داخل الكويت، ردت: «بالنسبة لمسرح الكبار أنا لا أرى إلا مسرح الفنان عبدالعزيز المسلم وقروب الفنان حسن البلام ومسرح الفنان طارق العلي، والأعمال قليلة، ومؤخرا عقدت شراكة مع المنتج العراقي حسين الخياط وأخذنا مسرحا و«سوينا» قروب كوميدي قوي في بغداد بمدينة «السندباد لاند»، وما صدقت ردة فعل الجمهور العراقي الكبيرة عقب اعلاننا عن هذا التعاون، وسنبدأ عروضنا اول يوم العيد».



وبسؤالها «بما انك تحدثت عن مسرح النجم عبدالعزيز المسلم، لماذا لم نشاهدك معه في مسرحيته الجديدة «السحر الاسود»؟» أوضحت: «ربما لا يوجد لي دور مناسب في العمل، وأنا سعيدة بالنجاح الذي حققه بو عبدالله مع النجمة هدى حسين العام الماضي من خلال مسرحية «الطابق الثاني» وسعيدة بتكرار تجربتها هذا العام في «السحر الأسود»، كذلك سعيدة بانضمام الفنانة سحر حسين معهما ايضا هذا العام، والله يوفقهم، بالاضافة الى ان عبدالله ابن الفنان عبدالعزيز المسلم انتج مسرحية جديدة، ومعه ما شاء الله «قروب صخر»، ويكفي ان على رأس هذا القروب النجمة فتات سلطان، والتي أعشقها وأموت عليها، وأقول لها انطلقي بقوة يا بنت الكويت.



وحول أكثر سؤال تسمعه من جمهورها عندما تلتقيهم في الأماكن العامة او من خلال حساباتها في «السوشيال ميديا»، ردت: «سؤال دائم وهو (وينك يا هيا؟) ولا أخفيك سرا هذا السؤال صعب جدا لأني ولهت عليهم مثل ما هم ولهانين علي لكن لا حول ولا قوة».



وعن النجوم الكثيرين الذين شاركوا في موسم الرياض بأعمالهم هل من الممكن نشاهدها هناك قريبا؟، قالت هيا: «ان شاء الله تشاهدونني هناك لأن الجمهور السعودي جمهور راق وطيب وما يشيل بقلبه، وإن شاء الله يكون لي تعاون في موسم الرياض، والله وايد مستانسة وأنا اشاهد المملكة العربية السعودية في هذا التطور الرائع الذي يحدث يوميا بل يحدث كل ساعة ودقيقة، وطبعا وراء هذا المجهود الكبير الذي يحدث في موسم الرياض المستشار تركي آل الشيخ (ابوناصر) صاحب القلب الطيب الذي استطاع ان يجمع كل هؤلاء الفنانين من جميع انحاء العالم، وكلنا كعرب وخليجيين فخورون بهذا النجاح الذي تشهده المملكة».



وردا على سؤالي «لماذا أشعر بأن هيا الشعيبي أصبحت أكثر نضجا ورزانة وتفكر جيدا قبل أن تجيب عن أي سؤال؟»، قالت: «انت شخصيا تعرفني منذ بدايتي، هل شاهدت مني أي خطأ خلال مشواري الفني؟ كل ما في الأمر أن هناك ناس غارت وناس حقدت على نجاحي، ناس حطت «دوبها من دوبي» لأنني الحمد لله كانت انطلاقتي انطلاقة قوية في المسرح الخليجي سواء في الكويت او السعودية او قطر، ولله الحمد كنت أسمع الناس تقول «هيا الشعيبي الأولى في المسرح الكوميدي» لكن الغيرة والحسد جعلت بعض الناس كل هدفهم تكسير مجاديفي حتى لا أكمل وأستمر في طريقي، وأنا بثقتي في الله وحب جمهوري وربعي وإخواني متواجدة وأكمل مسيرتي».



وحول مكانها في المسرح الكوميدي وهل مازال شاغرا أم ان هناك من أخذت مكانها، قالت الشعيبي: «ما أقدر أجاوب عن هذا السؤال لأني ما في أحد يأخذ مكان الثاني، فكل فنان يفرض نفسه بجهده وموهبته في الأعمال التي يقدمها، وكما ذكرت لك المسرح حاليا أشوفه متجه بأعماله بشكل كبير للجمهور «Under Age» (تحت السن)، ومسرح الكبار أشوف مسارح الفنانين حسن البلام وعبدالعزيز المسلم».



وعن مسرح النجم طارق العلي، قالت: «أنا أحب بومحمد طارق العلي»، وأضحك على بعض التصرفات التي يسويها على خشبة المسرح، وأقول الله يوفقه لأن مسرح العلي له مكانة كبيرة في قلبي، وقدمت فيه أجمل أعمالي، وأضحك من قلبي من المقاطع المنتشرة على «سناب شات» من أعمالنا، وأقول له إلى الأمام وأنت تظل نجم مسرح، وأنا مالي شغل بأي شيء يصير، وما أبي أسمع أحد ولا أخذ بالي من أحد لأن بيني وبين طارق عمر 10 سنوات قدمنا خلالها أعمالا ناجحة وكلها ضاربة ولا عمل طيحنا به، لكن دخول الناس بيننا والقيل والقال ممكن سوى سوء فهم، وللحين أنا أحب طارق وأحترمه، وهم طلعت من مدرسته وطلعت من مدرسة المسلم، وما أنكر هذا الشيء، لكن طلعت أول من مسرح المسلم ثم من مسرح طارق».



اما عن سبب غيابها الطويل عن شاشة MBC، اوضحت هيا: «MBC هي أمي وبيتي ومكاني، وبالعكس أنا ناطرة اللحظة اللي تأخذني معهم لكن ربما الآن مو وقتي ولا زماني، وربما تكون شغلة صارت أثرت على علاقتهم بي، لكن تظل MBC لها مكانة وهي الأولى في قلبي».