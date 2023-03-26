مفرح الشمري



بعد أن تم التصوير مع العديد من الشخصيات الفنية والاجتماعية ورجال الأعمال، استغنى تلفزيون الكويت عن بث برنامج «يله خلنا نروح» الذي كان من المفترض عرضه بعد الإفطار حسب ما هو مدرج في جدول برامج القناة الأولى الذي تم إرساله إلى وسائل الإعلام ومدته 20 دقيقة، وهو بمنزلة لمسة وفاء لمسيرة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، لكن للأسف هذه «اللمسة» لم تظهر على الشاشة لأسباب غير معلنة، ليعرض بدلا منه برنامج «أريل بوعدنان»، وهو برنامج قديم قدمه مشاري المجيبل على شاشة الكويت عام 2021، وهو تجميع لأعمال الراحل «بوعدنان». والجديد في هذا البرنامج أنه تم الاستغناء عن المقدم لنتابع فقط مشاهد مسرحية وتلفزيونية كوميدية قديمة من غير ربط.!