

القاهرة ـ محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة احيانا والصادمة احيانا اخرى، مما يتسبب في حدوث ازمات واختلاق خلافات واثارة مشاكل.. مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي.. «الأنباء» ترصد اكثر التصريحات التي اطلقها نجوم الفن واشعلت الازمات:



الفنان محمد رمضان احد اكثر الفنانين الذين أثاروا ويثيرون الجدل بتصريحاتهم، مما يجعله مصدرا لنقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى.. كما تسببت في خلافات مع نجوم كبار رحلوا او مازالوا احياء أو مع الجمهور، ومقولته الدائمة انه «نمبر ون» والمتصدر فنيا فتحت العديد من الأزمات.



دخل في صدام شديد مع محبي وجمهور الزعيم عادل امام واحمد حلمي وامير كرارة ومحمد هنيدي ومحمد سعد وكريم عبدالعزيز بسبب تصريحاته المستفزة بأنه الأعلى أجرا من الجميع بلا استثناء، وان افلامه هي الاولى في الايرادات دائما وانه الاكثر جماهيرية. الغريب انه اعلنها صراحة انه المطرب الأكثر مشاهدة على اليوتيوب وحضورا جماهيريا في حفلاته والأعلى أجرا.. لتنطلق ضده اسهم الغضب من جميع الاتجاهات.



ونشبت العديد من الخلافات بين رمضان وعدد من زملائه بسبب الجمل النارية التي اعتاد ان يطلقها مثلما حدث مع أحمد عز، حيث هاجمه الأخير ووصف أفلامه بأنها لن تعيش ولا تحسب في تاريخ أي فنان كنجاح، وعلى الفور علق محمد رمضان ساخرا من مقولة ان أفلامه لن تعيش قائلا «الأعمار بيد الله.. ولولا الجمهور لن نصبح نجوما».



واصطدم ايضا بالفنان بيومي فؤاد لأنه عبر بأحد البرامج عن رأيه في مسلسل بطولة محمد رمضان، فأكد انه لم يعجب بالمسلسل ولا بالشخصية التي قدمها رمضان لأنها تدعو للبلطجة والعنف.. وكان رد رمضان عنيفا حيث وصف بيومي فؤاد بـ «النحيت»، وطالبه ساخرا بأن يتفرغ للفن ويترك النقد قائلا «سيبك من النقد وركز في شغلك يا زميلي».



وقع الفنان المصري محمد رمضان في مرمى الانتقادات اللاذعة من متابعي مواقع التواصل وعائلة القدير فريد شوقي عقب تصريحاته التي قارن فيها بين بدايته الفنية وبدايات فنانين كبار مثل الراحل فريد شوقي، وذكر ان اولى بطولاته جسد شخصية تاجر للمخدرات في فيلم «حميدو» وهو فيلم شبيه بفيلمه «عبده موتة»، ولكنى لم أقتل البطلة، وعلى الفور تصدت له المنتجة ناهد فريد شوقي قائلة: منتهى الجرأة من محمد رمضان المقارنة بين فيلم «حميدو» الذي لايزال في ذهن الجمهور رغم مرور 70 عاما على إنتاجه، وبين «عبده موتة» الذي ينتهي من ذهن الجمهور بمجرد عرضه، كما ان هناك فارقا بين افلام الملك (تقصد والدها)، التي خدمت المجتمع وغيرت قوانين وبين أفلامك التي أدت إلى إفساد الأخلاق والذوق وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع.



ولم ينج الفنان الراحل اسماعيل ياسين ملك الكوميديا من التصريحات المثيرة للجدل من «عبده موتة» بقوله إن أفلام الراحل إسماعيل ياسين أساءت إلى الجندي المصري بسبب المظهر الذي كان يطل به وتصرفاته المضحكة التي ليس لها أي علاقة بالجندية المصرية.. ونال رمضان نقدا شرسا من عشرات الملايين العاشقين لفن «سمعة»، واعتبروا أنه يخطئ في حق قامة فنية كبيرة.. ليقوم بمحاولة اصلاح ما أفسده، وأكد أن الراحل إسماعيل ياسين هو أكثر ممثل يضحكه، كما أنه يحفظ كل الأغاني التي قدمها.



وكان لرمضان خلاف شديد مع الفنانة ليلى غفران التي هاجمته بسبب مسلسله «ابن حلال» الذي يشبه قصة مقتل ابنة الفنانة، وفى برنامج العاشرة مساء مع الاعلامي الراحل وائل الابراشى انتقدها بشدة فوصفته على الهواء بلفظ ساخر.. ليتبادلا بعدها التصريحات الساخنة في وسائل الاعلام.



كما اضطر رمضان الى تقديم اعتذار بعد مرور سنوات عديدة من خلال تسجيل فيديو بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له يظهر فيه ينتقد الجزائر عقب مباراة كرة قدم بين بين مصر والجزائر، منذ اثنتي عشرة سنة، وأكد انه فيديو قديم والبعض يسعى لإثارة شعب الجزائر ضده بإعادة اذاعته.. وقدم اعتذارا الى بلد المليون شهيد.