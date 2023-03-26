

شريف حمدي



مع اقتراب الربع الأول من العام الحالي من نهايته، اتضحت ملامح قائمة أكبر 20 سهما حققت عوائد سوقية منذ بداية العام حتى إقفال الخميس الماضي.



وخلال ما مضى من العام الجديد، ارتفعت أسعار 41 سهما، مقابل انخفاض أسعار 102 سهم، نظرا للتقلبات التي شهدتها البورصة الكويتية منذ بداية العام الحالي على وقع عمليات بيع تمحورت حول الأسهم القيادية في كثير من جلسات التداول، ما دفع أغلب المتعاملين نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة الأقل من 100 فلس لتشهد ارتفاعات سعرية لافتة مع اقتراب الـ 3 أشهر الأولى من العام من الانتهاء.



في هذا الإطار، رصدت «الأنباء» أعلى 20 سهما حققت نموا في العوائد السوقية منذ بداية عام 2023، وتبين أن نسب الارتفاع لهذه الأسهم تراوح بين 4.5% و132%، كما تبين من خلال الرصد ما يلي:



٭ 7 من الأسهم ضمن القائمة أسعارها تقل عن 100 فلس، كما يظهر من الجدول المرفق، وهو ما يشير إلى أن التداولات المضاربية شهدت نشاطا كبيرا في غياب الزخم على الأسهم القيادية ذات القيم المرتفعة، حيث ضمت القائمة سهمين فقط من الأسهم الدينارية.



٭ حقق سهم «بيت الطاقة» أعلى عائد سوقي ببورصة الكويت منذ العام بنسبة 132%، وأنهى السهم تداولات اخر جلسة عند 50 فلسا، وتعرض لعمليات بيع لافتة قلصت من مكاسبه التي وصلت لـ 340% خلال فبراير الماضي.



٭ تلاه في الترتيب الثاني سهم «خليج ت» بـ 37.9% ارتفاعا في قيمته السوقية ببلوغه 1.400 فلس.



٭ ثالثا، جاء سهم «وربة ت» بـ 22.3%، بعد ارتفاعه لـ 149 فلسا بأخر جلسة تداول.



٭ رابعا، حل سهم «المعادن» بـ 22% عوائد سوقية من بداية السنة ببلوغه 61 فلسا.



٭ في المرتبة الخامسة جاء سهم «سنام» بنسبة ارتفاع 18.9% بارتفاعه الى 75 فلسا.



٭ في المرتبة السادسة حل سهم شركة «الإعادة» بعائد سوقي 18.06% ببلوغ السهم سعر 340 فلسا.



٭ تلاه سهم «عربية عقارية» بارتفاع 15.9% من بداية العام ببلوغ سعر السهم 30 فلسا.



٭ تلاه سهم «الغانم» بعائد سوقي 11.9% ببلوغ السهم سعر 901 فلس.



٭ تلاه سهم «الكوت» بـ 10% بارتفاع السعر إلى 429 فلسا.



٭ في المرتبة العاشرة، جاء سهم «عربي ق» بعائد سوقي 9.9% بارتفاع السهم إلى 354 فلسا.



الأسهم من المرتبة الحادية عشرة حتى العشرين تراوحت عوائدها السوقية بين 4.8% حتى 8.8%، وتبين من خلال الرصد ان تركيز أغلب المتعاملين منذ بداية العام الحالي انصب على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي ذات القيم الصغيرة والمتوسطة، وذلك على خلاف نهاية العام الماضي الذي كانت قائمة أكثر 20 سهما تحقيقا للعوائد السوقية تضم 6 أسهم دينارية وعددا من الأسهم القيادية المدرجة ضمن مكونات السوق الأول.