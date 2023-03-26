كاش باك 500 أو 1000 دينار عند شراء إحدى سيارات «هيونداي» المشمولة في العرض



احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك، أطلقت شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت حملتها الترويجية للشهر الفضيل تحت عنوان «خلف كل إبداع متجدد أصالة» والتي تقدم للعملاء الفرصة لاقتناء سيارة الأحلام مع كاش باك 500 أو 1000 دينار عند شراء إحدى السيارات المشمولة في العرض، بالإضافة إلى باقة من القيم المضافة المميزة التي تمنح العملاء راحة البال.

وأضاف خلدون عبد الحافظ، مدير التسويق والعلاقات العامة لمجموعة شمال الخليج التجارية على إطلاق الحملة الرمضانية بالقول: بداية نتقدم للجميع بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ويسعدنا إطلاق هذه الحملة الترويجية المميزة التي تستوحي قيم الشهر الفضيل من أصالة وكرم.

لقد صممت الحملة لتمنح عملاءنا الكرام وعشاق السيارات المميزة فرصة فريدة لاقتناء السيارة التي يحلمون بها والحصول على 1000 دينار كاش باك عند شراء طرازات ستاريا، توسان وأزيرا، و500 دينار كاش باك عند اقتناء سوناتا، إلى جانب باقة من المزايا المجانية القيمة التي تضمن لعملائنا الأعزاء راحة البال مكونة من:



٭ مجانا تأمين شامل لمدة عام.



٭ مجانا صيانة لمدة عام أو 20000 كم.



٭ مجانا رسوم المرور.



٭ مجانا تأمين ضد الغير.



بالإضافة الى ميزة التثمين الأعلى عند الاستبدال.



ويشمل العرض الرمضاني لهيونداي ـ شمال الخليج التجارية طراز سوناتا، السيدان العائلية متوسطة الحجم ذات التصميم العصري. مصابيح أمامية LED مع إضاءة نهارية وخطوط كروم ممتدة تعزز الأناقة الخارجية، فتحة سقف بانوراما، ميزة الدخول من دون مفتاح وصندوق أمتعة أوتوماتيكي.

مقصورة مريحة لخمسة ركاب، شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.3 إنشات متوافقة مع نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو ونظام صوتي متطور. تأتي السيارة بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.5 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

اما طراز أزيرا 2023، السيدان متوسطة الحجم الاستثنائية على مستوى التصميم الخارجي العصري والداخلية فائقة الأناقة والفخامة، فيتميز بمقصورة فسيحة أنيقة مع تشكيلة متناغمة من الألوان والمواد الناعمة والخطوط الانسيابية التي تعزز الشعور بالهدوء والفخامة، وتقدم السيارة مقاعد من الجلد الفاخر مع تهوية للمقاعد الأمامية، شاشة معلومات وترفيه LCD تعمل باللمس مقاس 12.3 إنشا مع لوحة عدادات رقمية بنفس الحجم، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، باب صندوق خلفي كهربائي ذكي وأحدث أنظمة السلامة. السيارة مجهزة بمحرك 6 سلندرات V6 سعة 3.5 ليترات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بنظام Shift by wire.

وبالانتقال إلى طراز توسان 2023 الكروس أوفر المتوسطة الحجم ذات الطابع الرياضي مع المقدمة المبتكرة بمجموعة مصابيح LED أمامية فريدة وتصميم داخلي فاخر مع إضاءة محيطية، شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.2 إنشات مع نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مقاعد أمامية مهواة مع نظام ذاكرة، محرك 4 أسطوانات سعة 2.0 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات وأنظمة سلامة شاملة.

وأخيرا، طراز ستاريا، العائلية ذات التصميم المستقبلي التي توفر مساحة غاية في الرحابة تتسع لـ 11 راكبا وتقدم مواصفات متطورة تشمل مصابيح LED عمودية مع إضاءة نهارية، شاشة وسائط مقاس 10.25 إنشات تدعم نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، شاشة عدادات رقمية، إضاءة محيطية، منافذ USB، مقاعد فاخرة مع خاصية الاسترخاء، إلى جانب أحدث متطلبات الأمان والأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة. تأتي ستاريا بمحرك 6 سلندرات V6 سعة 3.5 ليترات مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وتعتمد هيونداي على ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرادار لضمان مستوى غير مسبوق من السلامة عبر منظومات في قمة التطور تعمل على المساعدة على القيادة بسهولة وأمان، لتجعل من كل رحلة داخل سيارة هيونداي تجربة ممتعة لا تنسى.