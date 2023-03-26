

ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصدرت آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 2022، ولم تصدر البيانات التفصيلية لنهاية عام 2021، وتوضح أن عدد السكان الإجمالي بالكويت بلغ في ديسمبر 2022 نحو 4.737 ملايين نسمة.



وقد سجل تعداد السكان نموا بنحو 8% مقارنة مع نهاية 2021 البالغ نحو 4.386 ملايين نسمة (4.217 ملايين نسمة وفقا للإدارة المركزية للإحصاء)، بارتفاع مطلق خلال عام 2022 بنحو 351.2 ألف نسمة، وكان التراجع المطلق لعام 2021 بكامله نحو 285 ألف نسمة، أي حقق تراجعا بنسبة 6.1% في عام 2021 مقارنة بتراجع بنحو 2.2% في عام 2020.



وقال «الشال» إن عدد السكان الكويتيين زاد خلال عام 2022 بنحو 28.8 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.9% ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.518 مليون نسمة، بينما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 33.94% في نهاية عام 2021 إلى نحو 32.04% وفق الأرقام الأخيرة.



ولفت إلى أن عدد الإناث الكويتيات البالغ عددهن نحو 773.1 ألفا يفوق عدد الذكور البالغ عددهم نحو 744.4 ألفا. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 322.4 ألف نسمة أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 11.1%، ليبلغ عددهم نحو 3.219 ملايين نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2013ـ2022 بلغ نحو 1.9%.



وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.858 مليون عامل أي ما نسبته نحو 60.3% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.7% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.8%.



وقال «الشال» إنه عند مقارنة الأعداد مع نهاية 2021، فنجد أن نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين بالبلاد انخفضت من 18.1% إلى نحو 16.8% كما في ديسمبر 2022، واستقرت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة الكويتية عند نحو 51.1% بنهاية 2022 ونهاية عام 2021، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.5%.



وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 12 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 481 ألف عامل، مرتفعا من نحو 469 ألف عامل في نهاية عام 2021، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 380.6 ألف عامل، أي ما نسبته 79.1% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين.



ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 26.1 ألف عامل، أي ما نسبته 5.4% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية عام 2022 مقارنة بنحو 25.4 ألف عامل أو ما نسبته 5.4% في نهاية عام 2021.



وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 492.9 ألف عامل أي ما نسبته 10.4% تقريبا من عدد السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.2% وفقا للمصدر ذاته، ولابد من التذكير بأن المصدرين الرسميين لتلك الأرقام غير متوافقين.