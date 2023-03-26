علينا أن نفخر بامتلاك جيل واعد من الشباب يشكل استثماراً حقيقياً في مستقبل الكويت

سعداء بالنجاح الكبير الذي يحققه برنامج Bankee في زيادة الثقافة المالية بين طلاب المدارس

نؤمن بأن التعليم المالي الجيد يفتح الأبواب لرفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات على المدى الطويل



نظّم بنك الكويت الوطني زيارة خاصة إلى مدرسة محمد الشايجي الابتدائية، وذلك في إطار جولات الإدارة التنفيذية للبنك للاطلاع على أبرز تطورات تطبيق المرحلة التجريبية من برنامج «Bankee» والذي يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».



وشاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في الزيارة إلى جانب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية غانم السليماني، بالإضافة إلى مراقب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في «نزاهة» ياسمين الشرهان، والمدير العام لمؤسسة كرييتف كونفيدنس سمية الجاسم.



وشهدت الزيارة حضورا كبيرا من أولياء أمور الطلاب الذين تفاعلوا مع أبنائهم حول مميزات البرنامج. كما أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية، كما ناقشوا المعلمين والمعلمات حول أثر تطبيق البرنامج على الطلاب.



وتعرف المشاركون في الزيارة على كل التفاصيل الخاصة بتطبيق برنامج Bankee، من تجربة البنك الافتراضي الذي يسمح لهم بالحصول على حساب مالي يتم التداول فيه باستخدام عملة «Bankos» الافتراضية، وكيفية حصول الطلبة على المكافآت نتيجة تراكم عملة البرنامج في حساباتهم، حيث زاروا الفصول الدراسية للاطلاع على كيفية تحول البرنامج ليصبح جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل الفصول، كما اطلعوا على كيفية حصولهم على جوائز مقابل الأداء الدراسي والسلوك المتميز.



وقالت البحر: نحن سعداء بهذا النجاح الكبير الذي يحققه برنامج Bankee والذي يشكل حجر الزاوية وأحدث جهودنا في تعزيز الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية بين الطلاب والشباب.



وأضافت قائلة: ما شهدناه اليوم من تفاعل بين الطلاب يؤكد على امتلاك الكويت جيلا واعدا لديه حب وشغف للمعرفة منذ الصغر، لذلك علينا جميعا أن نفخر بامتلاكنا هذا الجيل الذي يشكل استثمارا حقيقيا في مستقبل الكويت.



وأكدت أن رعاية برنامج Bankee جزء من التزام بنك الكويت الوطني الأوسع تجاه تعزيز الشمول المالي بين كل شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن البنك ملتزم بأداء دوره في زيادة الشمول المالي من خلال تثقيف الشباب حول الإدارة المالية الحصيفة ومساعدتهم على بناء أساس مالي قوي يخدمهم طوال حياتهم.



وأوضحت البحر: نؤمن بأن المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص وبالتعاون مع المدارس والمؤسسات التعليمية لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لإدارة شؤونهم المالية ستحدث تأثيرا إيجابيا على حياتهم وتسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا من الناحية المالية.



وقالت البحر إن الثقافة المالية هي رحلة تعلم مستمرة، وكلما كانت البداية مبكرة كان ذلك أفضل وأكثر فاعلية، حيث ان التثقيف المالي هو خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف التي تتعلق بالاستثمار أو الادخار أو إدارة الأعمال التجارية، أو حتى خطط التقاعد الناجحة.



وأضافت البحر قائلة: بنك الكويت الوطني لديه إيمان راسخ بأن الشباب هم قادة المستقبل لأمتنا ونريد أن نكون عنصرا فاعلا في مسار رحلتهم التنموية وتعليم النشء كيفية إدارة الأموال بحكمة.



وأشارت إلى أن البنك، ومن منطلق تحمل واجباته ومسؤولياته الوطنية، يأخذ على عاتقه تسخير كل إمكاناته الفريدة وخبراته المالية الطويلة لتقديم مساهمة قوية تساعد في نشر الوعي بأهمية الاستقرار والاستقلال المالي للجيل الحالي من الشباب الكويتي.



وأكدت أن التعليم الجيد يفتح الأبواب ويسهم بشكل كبير في رفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات على المدى الطويل، حيث تشكل زيادة الثقافة المالية أيضا أساسا للازدهار الشخصي والوطني.



وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق بالتعاون مع وزارة التربية، و«نزاهة» برنامج «Bankee» في مدارس مختارة بالكويت، والذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.



ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.



وتستمر المرحلة التجريبية لبرنامج Bankee طوال العام الدراسي 2022/2023 بمشاركة 9 مدارس من مختلف المحافظات للذكور والإناث بينهم 6 مدارس حكومية و3 مدارس خاصة، وتهدف إلى تقييم إعدادات تطبيق البرنامج من خلال إشراك المعلمات والطلبة في ورش عمل تمهيدية لفحص وتعزيز خصائص التطبيق وتعديلها لتنسجم مع المنهج التعليمي القائم.