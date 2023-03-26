

يعقوب العوضي



تنطلق اليوم منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة، إذ تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمقر الاتحاد في ضاحية صباح السالم مواجهة تجمع بين القادسية (نقطتين) مع كاظمة في الـ 9.00، إذ حصد «الأصفر» نقطتيه بعد تصدره الترتيب العام في الدور التمهيدي، فيما بقي «البرتقالي» بلا نقاط.

ويعتمد مدرب القادسية الأرجنتيني جوليان على المحترفين البرازيلي ديجالما والروسي فيكتور، حيث قدم الاثنان مستويات مميزة في الدور التمهيدي وساهما بصورة مباشرة في إنهاء المرحلة بالصدارة، فيما يعتمد مدرب البرتقالي كريستيان داريو على المحترفين الكوبي سبيدا الدومينيكان سانتوس.