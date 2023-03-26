

مبارك الخالدي



ترجم الأسطورتان بدر المطوع وكريستيانو رونالدو أسمى معاني الروح الرياضية عبر تبادل النجمين رسالتي محبة وتقدير، حيث بادر المطوع بتهنئة «العالمي» رونالدو بعد أن بات عميد لاعبي العالم برصيد 197 مباراة دولية بعد أن تخطى المطوع الذي كان يتربع على هذه القمة برصيد 196 مباراة.

رد رونالدو بعبارات حملت الثناء والتقدير إلى المطوع، معتبرا انه من دواعي الشرف تخطي هذا الرقم. وشارك رونالدو مع البرتغال في مواجهة ليشتنشتاين (4-0)، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات، متجاوزا المطوع.

وكتب المطوع، عبر حسابه على «تويتر»: «فخور جدا لتمثيل منتخب بلدي في 196 مباراة، وسعيد بأن الرقم العالمي أصبح للأسطورة كريستيانو رونالدو المحبوب لدى جميع لاعبي العالم.. أتمنى لك الأفضل».

ورد «الدون» على كلمات المطوع، قائلا: «شكرا على كلماتك.. إنه من الشرف أن أكون أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات.. أتمنى لك الأفضل أيضا».