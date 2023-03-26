

أعرب المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ توماس توخيل عن سعادته بعد توقيع عقود تدريبه للنادي البافاري خلفا لجوليان ناغلسمان مدرب الفريق السابق.

وقال توخيل في تصريحات عبر المؤتمر الصحافي لتقديمه مدربا جديدا لـ «البايرن»: «عندما توقع العقد مع نادي بايرن ميونيخ، إنه لشرف كبير، أتوجه بشكر خاص لثقة أوليفر كان وحسن صالح حميديتش وهربرت هاينر وأولي هونيس».

وتابع: «يمكنك اللعب من أجل أي لقب مع هذا الفريق، لم أتردد في قبول العرض، فأنا سأعمل بالقرب من عائلتي، كان هناك مجموعة من الأسباب التي دفعتني للموافقة على عرض النادي». وكان نادي بايرن ميونيخ أعلن عن إقالة ناغلسمان، وتعيين توخيل مديرا فنيا خلفا له.