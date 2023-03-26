

قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديديه ديشان إن الحزن الذي شعر به أنطوان غريزمان بعدما تم تجاهله في شارة القيادة، التي حصل عليها كيليان مبابي، «استمرت لدقيقتين فقط».



واحتاج مبابي لأقل من دقيقتين ليصنع لغريزمان الهدف الأول خلال المباراة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الهولندي 4-0 الجمعة، لتكون بداية «الديوك» قوية في المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم.



وكان ديشان قد أعلن أن مبابي هو قائد منتخب فرنسا الجديد قبل غريزمان، ولكنه قال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنه لا توجد أي مشكلة بين الثنائي.



فعلى ملعب «ستاد دو فرانس» في ضواحي العاصمة باريس، سجل أنطوان غريزمان (2)، دايو أوباميكانو (8)، وكيليان مبابي (21 و88) في مباراته الاولى كقائد، أهداف المنتخب الفرنسي، متجاوزا بهدفه الـ38 مع المنتخب رقم كريم بنزيمة.



إلى ذلك، تبحث إنجلترا عن فوزها الثاني تواليا في التصفيات، أمام أوكرانيا الجريحة اليوم (الأحد)، فيما تنوي إيطاليا التعويض في زيارتها لمالطا. وفي المجموعة الثالثة وبعد تخطيه إيطاليا في عقر دارها 2-1 الخميس، يستقبل منتخب «الأسود الثلاثة» على ملعب «ويمبلي» أوكرانيا التي تخوض مباراتها الأولى في التصفيات رغم الغزو الروسي.



على غرار كين القياسي، دخل البرتغالي رونالدو تاريخ اللعبة، بانفراده بالرقم القياسي العالمي لعدد المباريات الدولية (197)، متخطيا بدر المطوع، فأضافه إلى الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية الذي عززه إلى 120 هدفا، بعد تسجيله ثنائية في الفوز الكبير على ليشتنشتاين المتواضعة 4-0.



وسيكون الاختبار الثاني لرجال المدرب الجديد الإسباني روبرتو مارتينيس على أرض لوكسمبورغ المتعادلة سلبا على أرض سلوفاكيا ضمن المجموعة العاشرة.