

أصبح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم، خلال خسارة بلاده أمام مضيفتها بلجيكا 0-3. ودفع مدرب السويد ياني أندرسون بمهاجم ميلان الايطالي في الدقيقة 73 مكان مهاجم نيوكاسل الانجليزي ألكسندر أيزاك، وهو في سن الـ 41 عاما و172 يوما.



في بادئ الأمر، اعتبر زلاتان، المولود في 3 أكتوبر 1981، أكبر لاعب يخوض مباراة في التصفيات القارية، لكن تبين ان لاعب جبل طارق لي كاتشارو، المولود في 29 سبتمبر 1981، قد حطم الرقم القياسي خلال مباراة بلاده الجمعة ضد اليونان عن 41 عاما و176 يوما.



لكن زلاتان لايزال متقدما على حامل الرقم القياسي السابق، حارس المرمى الايطالي دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 29 مايو 1983 بعمر 41 عاما وثلاثة أشهر ويوم واحد.