

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة مي البغلي القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 بإشهار جمعية معين الخيرية، وجاء في المادة (1): تشهر جمعية معين الخيرية لمدة غير محدودة.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتسجيل جمعية معين الخيرية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إعانة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت والدعوة إلى التمسك بالفضيلة والأخلاق الحميدة الداعي إليها ديننا الإسلامي الحنيف وتقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي آخر ديسمبر من العام التالي.