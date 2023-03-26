

قال مدافع إنجلترا هاري ماغواير إن عدم الفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل «يورو 2024» سيكون بمنزلة فشل للفريق، بعد التألق في البطولات الكبرى الأخيرة.



وكان ماغواير قائد مان يونايتد، الذي خاض 54 مباراة دولية، دعامة أساسية في دفاع إنجلترا تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت وبدأ كل مباراة في كأس العالم في قطر العام الماضي عندما خرج الفريق من دور الثمانية أمام فرنسا.



ووصف ماغواير، الذي كان أيضا ضمن الفريق التي وصل إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 وقبل نهائي كأس العالم 2018، الفوز ببطولة أوروبا 2024 في ألمانيا بأنه المقياس الوحيد للنجاح.



وقال ماغواير (30 عاما) لوسائل إعلام بريطانية «أعتقد أننا نملك لاعبين يمكنهم الفوز باللقب. لدي عقلية، إنه إذا لم نفز بالبطولة، فهذا فشل. لقد شاركت في ثلاث بطولات كبيرة الآن وقد اقتربت من ذلك».



وبدأت إنجلترا مشوارها في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2024 بفوزها 2-1 على إيطاليا حاملة اللقب يوم الخميس الماضي وستواجه أوكرانيا على ستاد ويمبلي اليوم الأحد.



وأضاف ماغواير «من الواضح أننا يجب أن نتأهل أولا من مجموعة صعبة، لقد جئنا إلى إيطاليا وحققنا نتيجة مذهلة. نحن في وضع جيد. لكن هذه البطولات الكبيرة حسمت بتفاصيل صغيرة. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقا في كأس العالم وفي النهاية، خرجنا أمام فريق فرنسي جيد. لذلك فهو شيء نعمل عليه... لدينا الكثير من المواهب والعديد من اللاعبين الشباب القادمين».