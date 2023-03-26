عبدالعزيز الفضلي



أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أنه لم تصل أي تعليمات بخصوص عطلة العشر الأواخر، مشيرة الى أنه في حال اتُخذ قرار بتعطيل العشر الأواخر، فإن ذلك سيؤثر على الخطة الدراسية. وأضافت المصادر أن الوضع لا يساعد على أن يخسر الطلبة دروسا بسبب كثرة الإجازات، لافتة إلى أن الوزارة وضعت خطتها الدراسية خلال الشهر الفضيل، وأن أي تعديل سيربك الخطة. ودعت المصادر أولياء الأمور إلى حث أبنائهم على الالتزام بالدوام المدرسي، حفاظا على تحصيلهم العلمي.



وفي السياق نفسه، حددت وزارة التربية 31 مارس الجاري موعدا لانتهاء فترة تقديم طلبات النقل لأعضاء الهيئة التعليمية والاشرافية في الوزارة. واوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان يوم الجمعة المقبل سيكون آخر يوم لتقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني للوزارة، مشيرة الى ان الطلبات تتضمن النقل الخارجي بين المناطق التعليمية لأعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية، وكذلك النقل الداخلي بين المدارس ومراحل المنطقة التعليمية الواحدة، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي القادم، وذلك لضمان توفير متطلبات المدارس من الكوادر التعليمية والإشرافية.