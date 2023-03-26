مريم بندق



مع إنجاز الجانبين الحكومي والنيابي مناقشة ميزانية الدولة للسنة المالية 2023-2024 بصورة مبكرة بالإضافة إلى ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة في منتصف فبراير الماضي، قالت مصادر إنه قد أدرج على الميزانية الجديدة 24 ألف فرصة عمل، وزيادة مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج والعلاوات والمكافآت وميزانية البعثات الدراسية الخارجية وبعثات التمريض الموسعة والعلاج بالخارج والإعانات والعديد من المشاريع. وأوضحت المصادر أن تأخر إقرار الميزانية يؤدي إلى ان التعيين يتم حسب ميزانية السنة المالية المنتهية أو تقديرات السنة المالية الجديدة أيهما أقل.



وأشارت المصادر إلى أنه بإنجاز المناقشات حول الميزانية الجديدة والرد على استفسارات لجنة الميزانيات أصبح المجال ممهدا لمناقشة أي ملاحظات إن وجدت مع أي جهة حكومية ليتسنى للجنة إنجاز التقرير المطلوب لإدراجه على جدول أعمال المجلس. وبحسب القانون فإن ميزانية 2022-2023 تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري.